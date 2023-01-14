شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير عروض ربيعة وأشرف من الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مصير العروض التى تلقاها رامي ربيعة وأيمن أشرف لاعبا الفريق الأحمر من أجل الرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاسيما بعد اهتمام أكثر من نادٍ بضم اللاعبين، بخلاف ابتعادهما عن المشاركة مع الأهلي فى المباريات وخروجهما من حسابات المدرب السويسري.

ولا يشارك رامي ربيعة وأيمن أشرف مع الأهلي فى ظل اعتماد كولر على الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم للمشاركة بشكل مستمر، حيث شارك ربيعة لدقائق قليلة، فيما لم يشارك أيمن أشرف مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، سواء للإصابة في الركبة أو لأسباب فنية من قبل المدير الفني.

وتلقى أيمن أشرف عروضا من البنك الأهلي وطلائع الجيش من أجل الانضمام لهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وينتظر موافقة كولر على خروج اللاعب للإعارة، فيما يهتم أكثر من نادٍ بالتعاقد مع رامي ربيعة مثل المقاولون العرب وسموحة وهو ما سيتحدد خلال الأيام المقبلة.

وبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.