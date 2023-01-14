شكرا لقرائتكم خبر عن يثرب عادل تتأهل لنصف نهائي بطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية يثرب عادل، لاعبة النادي الأهلي، إلى نصف نهائي بطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 16 يناير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وفازت يثرب عادل في مباراة الدور ربع النهائي على منافستها المصرية سلمى هاني بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 12-10, 11-2.

بينما خسرت هنا معتز أمام اليابانية ساتومي وانابي بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 12-14, 11-6, 11-9, 12-10.

كما خسرت سلمى الطيب أمام الإنجليزية جيانا كيندي بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-2, 11-3.