شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة هيوستن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، مازن هشام لاعب وادي دجلة، ومروان الشوربجي لاعب هليوبوليس، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، إلى الدور نصف النهائي ببطولة هيوستن للاسكواش، والتى تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 16 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

وفاز مصطفى عسل في مباراة الدور ربع النهائي على منافسه الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 11-8.

كما فاز مروان الشوربجي على منافسه الفرنسي جرجور مارش بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-9.

وفاز مازن هشام على منافسه المكسيكي ليونيل كاردينس بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-4.

بينما خسر يوسف سليمان أمام الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 12-10, 14-12.