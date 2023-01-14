شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا على بعد خطوات من دعم هجوم الزمالك فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، على بعد خطوات من ارتداء قميص الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما اتفق مسئولو الناديين على كافة التفاصيل المادية ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد الاتفاق على طريق السداد.

ووافق إيبوكا على الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض فى الانتقالات الشتوية الجارية، رغم العروض الخارجية التى تلقاها، حيث فاتح اللاعب مسئولى ناديه فى تسهيل إجراءات رحيله إلى قلعة ميت عقبة لرغبته فى الدفاع عن ألوانه.

ويضع مجلس إدارة الزمالك الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال إيبوكا مهاجم سيراميكا من أجل إنهاء أزمة المهاجم الصريح، والتى يعانى منها الفريق بعد مطالبة فيريرا بضرورة التعاقد مع مهاجم هداف لحل أزمة العقم الهجومى الذى يعانى منه أبناء ميت عقبة فى الوقت الحالى.

من ناحية أخرى، شدد فيريرا المدير الفني للزمالك على لاعبيه بضرورة الاستعداد الجيد والتركيز على مباراة بيراميدز، المقرر لها بعد الاثنين فى نصف نهائي كأس مصر بعد الاتفاق على غلق صفحة الاتحاد السكندرى في الدورى، محذرا إياهم من التهاون أو التقصير في اللقاء، خصوصاً أنه لا تقبل القسمة على اثنين ولا بديل فيها عن الفوز، لا سيما أن الخاسر فيها سيودع بطولة كأس مصر.

وأوصى المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة، لاسيما أن جميع المباريات المقبلة للزمالك صعبة وتتطلب منهم بذل جهد مضاعف من أجل حصد البطولات والألقاب، التي هدفها إسعاد جماهير الفريق الأبيض، الأمر الذى تعاهد عليه جميع اللاعبين.