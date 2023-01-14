شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا على بعد خطوات من دعم هجوم الزمالك فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
ووافق إيبوكا على الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض فى الانتقالات الشتوية الجارية، رغم العروض الخارجية التى تلقاها، حيث فاتح اللاعب مسئولى ناديه فى تسهيل إجراءات رحيله إلى قلعة ميت عقبة لرغبته فى الدفاع عن ألوانه.
من ناحية أخرى، شدد فيريرا المدير الفني للزمالك على لاعبيه بضرورة الاستعداد الجيد والتركيز على مباراة بيراميدز، المقرر لها بعد الاثنين فى نصف نهائي كأس مصر بعد الاتفاق على غلق صفحة الاتحاد السكندرى في الدورى، محذرا إياهم من التهاون أو التقصير في اللقاء، خصوصاً أنه لا تقبل القسمة على اثنين ولا بديل فيها عن الفوز، لا سيما أن الخاسر فيها سيودع بطولة كأس مصر.
وأوصى المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة، لاسيما أن جميع المباريات المقبلة للزمالك صعبة وتتطلب منهم بذل جهد مضاعف من أجل حصد البطولات والألقاب، التي هدفها إسعاد جماهير الفريق الأبيض، الأمر الذى تعاهد عليه جميع اللاعبين.