شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يستكشف سموحة لوضع خطة التأهل لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على دراسة مباريات سموحة فى الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندري قبل ملاقاته فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل بنصف نهائى كأس مصر ، ويولى كولر أهمية خاصة لمباراة سموحة لاسيما أن الفريق السكندري استطاع خطف نقطة التعادل من الاهلى فى مباراة الفريقين الاخيرة بدوري هذا الموسم .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش ‏بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام مساء الثلاثاء ‏المقبل‏ في نصف نهائي كأس مصر.



وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين، للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية.‏



وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس بعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص ‏من حالة الإجهاد العضلي فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم في ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني، ثم أجرى بعدها ‏الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب للاطمئنان على كافة اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة ‏المقبلة.

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وأغلق الأهلي ملف مباراة المصري التي أقيمت أمس على استاد الجيش ببرج العرب ‏بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.