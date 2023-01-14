الامارات | تأجيل قرعة دبي الدولية لكرة السلة حتى اشعار أخر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية الثانية والثلاثين لكرة السلة، المقامة خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى الخامس من فبراير المقبل، تأجيل مراسم قرعة البطولة التي كانت مقررة ظهر اليوم السبت إلكترونيا، وتحديد موعدٍ لاحق لها، بهدف اتاحة الفرصة أمام فرق جديدة ترغب بالمشاركة، ويرفع العدد الإجمالي للفرق إلى 10.



وأكد عيسى درويش مدير عام شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة المنظمة للبطولة بالتعاون مع شركة الجيل الجديد، ان قرار التأجيل يعود إلى رغبة فريقين جديدين هما المنستيري التونسي وسلا المغربي بالمشاركة، على امل اتمام الإجراءات اللازمة خلال اليومين القادمين.



وأضاف عيسى، أن: "الفرق التي أكدت مشاركتها حتى الآن، هي: بيروت والرياضي ودينامو من لبنان، والوحدة السوري والنفط العراقي والنصر الليبي وسترونج جروب الفلبيني الى جانب منتخب الإمارات".



وقدم درويش الشكر إلى رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي على الجهود الكبيرة لإنجاح البطولة التي تعد الأعرق والأكثر استمرارية في آسيا، وتذليل العقبات أمام الشركة المنظمة، لافتاً إلى تكثيف العمل على مدار الأيام المقبلة، بهدف الوصول للجهوزية التامة قبل انطلاق النسخة 32 على صالة راشد بن حمدان في نادي النصر.