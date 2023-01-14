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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز، قمة مباريات الجولة 13 من دوري روشن "الدوري السعودي للمحترفين".

موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن "الدوري السعودي للمحترفين"

وتمثل المباراة صراعا كبيرا بين المتصدر والوصيف، بعد مرور 12 جولة من عمر المسابقة.

وفي السطور التالية، نقدم لك كل ما تريد معرفته عن مباراة الشباب والنصر في الدوري السعودي.

تتولى مجموعة قنوات SSC عملية نقل مباريات الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الشباب والنصر في دوري روشن عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD.

ويتربع النصر على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة من 9 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة حتى الآن.

سيتولى مشاري القرني التعليق على مباراة الشباب والنصر المرتقبة، حسب ما أعلنته قنوات SSC.

ويحل الشباب وصيفا في ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، من 8 انتصارات وتعادلين وخسارتين.

تنطلق مباراة الشباب والنصر في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ولن يشارك الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد في المباراة، بسبب عقوبة الإيقاف، على أن ينتظم في مباريات فريقه بشكل طبيعي بدءا من لقاء الاتفاق.