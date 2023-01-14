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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يطير نادي الاتحاد إلى ملعب الباطن لمواجهة نظيره الباطن في مباراة الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223.

موعد مباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي

الاتحاد سقط في فخ التعادل أمام الشباب في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بعد الهزيمة من الهلال بأيام قليلة، ويسعى لتحقيق الانتصار بهدف التعافي من النتائج السلبية والخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

أما الباطن فلم يحقق أي انتصار في دوري روشن حتى الآن، ولذلك يحتل المركز الأخير في ترتيب الجدول، وقد يكون الغريم المنافس للنمور لاستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد لعب 12 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن النصر المتصدر.

كما ان موعد مباراة الباطن والاتحاد في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 14 يناير 2023، على ملعب الباطن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.