شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو مباراة برايتون وليفربول بالدوري الإنجليزي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق برايتون، اليوم السبت، الموافق 14 يناير 2023، ضمن الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ما هو مباراة برايتون وليفربول بالدوري الإنجليزي ؟

ويبحث فريق ليفربول عن العودة لطريق الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نظيره فريق برايتون، وذلك بعد هزيمته في الجولة الأخيرة أمام فريق برينتفورد.

ويمر فريق ليفربول بظروف صعبة منذ انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولم يستفِد الفريق من فترة التوقف بسبب نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر.

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا بالطبع مركز لا يليق بالريدز الذي جاء في المركز الثاني بالبطولة خلف فريق مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وحصد فريق ليفربول 28 نقطة فقط في المباريات السابقة ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهدفه حاليًا هو إنهاء المسابقة في المربع الذهبي من أجل التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق برايتون صاحب الضيافة في مباراة اليوم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة، ويهدف إلى الفوز للتفوق على ليفربول في جدول الترتيب.

تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

تُنقل مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشة قناة بي إن سبورتس.