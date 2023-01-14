شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنتظر عشاق الساحرة المستدية ديربي قوي من كلاسيكيات الدوري الإنجليزي، يستضيف مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، خلف أرسنال المتصدر صاحب الـ 44 نقطة بنفس رصيد المباريات.

بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، من 17 مباراة خاضهم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويطمح فريق مانشستر سيتي لمواصلة مطاردة آرسنال في صراع الصدارة، بينما مانشستر يونايتد يسعى لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي الذي وصل إليه بشكل وئيد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج وسط مشاكل كبيرة مر بها فريق ملعب أولد ترافورد أبرزها رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لقاء الدور الأول كان كابوسًا لا يطمح اليونايتد في تكراره، حيث فاز السيتي بسداسية مقابل هدفين.

ومن المتوقع أن يخوض الهولندي تين هاج المدير الفني لليونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

إيريك تين هاج

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - أرون وان بيساكا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - دوني فان دي بيك - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022-2023 في الجولة العشرين هو اليوم السبت 14 يناير 2023، وتقام المباراة على ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحمر.