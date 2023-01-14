شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة غزل المحلة وإنبى على مائدة علي ماهر فى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على مراجعة مباراة غزل المحلة وإنبي بالجولة 13 بدوري رابطة الأندية المصرية، والتى انتهت بفوز المحلة بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى فريق إنبي قبل مواجهة الأربعاء المقبل.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبي فى السابعة مساء الأربعاء المقبل، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض أبناء على ماهر 13 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو فيوتشر 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 8.

فيوتشر تعادل خلال المواجهة الأخيرة بالدورى، والتى جمعته بنظيره بيراميدز، خلال اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى مباراة مثيرة تحكيميا.

من جانبه، أبدى عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لنادى فيوتشر تعجبه الشديد من المهاترات حول مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى العام، والتى انتهب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الأسبوع 13 من الدورى العام.

وقال السقا فى تصريحات صحفية، "فوجئنا منذ الأمس بالعديد من التصريحات حول إسناد المباراة تحكيمياً لمحمد معروف، وأنها المباراة الثالثة له بين الفريقين منذ الموسم الماضى، بالرغم من أننا بالطبع الطرف الثانى لم نحتج وليست من مبادىء النادى الامتعاض أو التشكيك فى هوية التحكيم المصري".

وأضاف، "حكم لنا محمد معروف 3 مباريات مع بيراميدز حتى الآن، بل المفاجأة حكم لنا محمد الحنفى 4 مباريات الموسم الماضى أمام الأهلى والزمالك ذهاباً وعودة، لم نحقق الفوز فى أى مباراة ولم نصدر مثل تلك المهاترات والمشاحنات بالرغم أننا أكثر المتضررين، ولكننا نرفض وضع شماعات حول الأداء والنتائج مثل غيرنا".