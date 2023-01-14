شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد مصير مصطفى ميسى من الإعارة خلال يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي الموافقة على إعارة مصطفى سعد ميسى جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل اكتساب الخبرات الكافية خلال الفترة القادمة، على أن يعود لصفوف الفريق الأحمر بعد انتهاء الموسم الحالي بشخصية مختلفة، ويكون قادرا على المنافسة وحجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي.

وخرج مصطفى سعد من حسابات الأهلي الفنية منذ بداية الموسم الحالي، ولم يشارك سوى لدائق معدودة خلال مباراتي إنبي والمصري بالدوري،وسيتحدد مصير اللاعب بعد مناقشة مارسيل كولر في موقفه من الاستعانة به في الفترة القادمة، أو إعارته لأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى

وبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وخاضت العناصر التى شاركت فى مباراة المصري البورسعيدى بشكل أساسى تدريبات إستشفائية منعاً للإجهاد فيما خاض البدلاء والمستبعدين مراناُ قوياً على ستاد التتش صباح اليوم الجمعة.

ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل الفائز من مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل في نهائي كأس مصر.