شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجدد الثقة فى لاعبى الزمالك ويعيد فتوح للتشكيل الأساسى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
وعكف البروفيسور على تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبها لاعبى الزمالك خلال المباريات الماضية من أجل عدم تكرارها في مباراة الفريق السماوى، والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومصالحة جماهير الفريق الأبيض بعد الإخفاق والخسارة من أسوان ثم التعادل مع الداخلية،والاتحاد السكندرى، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وتصدر الأهلي وبفارق 5 نقاط.
ووجه البرتغالى فيريرا العديد من الرسائل التحذيرية للاعبين وطالبهم بتنفيذ تعليماته الفنية داخل الملعب، موضحاً لهم أن الفريق السماوى يمتلك عناصر قوية وفريق لا يستهان به، وتفهم نجوم الفريق الأبيض وجهة نظر "الخواجة" ووعدوه بالالتزام التكتيكى في المباراة.
ويدرس فيريرا إعادة أحمد فتوح إلى قيادة الجبهة اليسرى للزمالك في مباراة بيراميدز القادمة لا سيما أنه من العناصر والركائز الأساسية في تشكيلة الخواجة، وذلك بعد أن اعتمد على محمد عبد الشافى في المباراتين الماضيتين بالدورى أمام الداخلية والاتحاد السكندرى.