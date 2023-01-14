شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجدد الثقة فى لاعبى الزمالك ويعيد فتوح للتشكيل الأساسى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، الثقة فى لاعبيه قبل قبل مواجهة بيراميدز، المقرر لها بعد غدٍ الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نضف نهائي بطولة كأس مصر مشدداً عليهم بضرورة طى صفحة الدورى والتركيز على مواجهة الفريق السماوى، خصوصاً أنه لا بديل فيها عن الفوز لأن الخاسر فيها سيودع البطولة.

وعكف البروفيسور على تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبها لاعبى الزمالك خلال المباريات الماضية من أجل عدم تكرارها في مباراة الفريق السماوى، والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومصالحة جماهير الفريق الأبيض بعد الإخفاق والخسارة من أسوان ثم التعادل مع الداخلية،والاتحاد السكندرى، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وتصدر الأهلي وبفارق 5 نقاط.

ووجه البرتغالى فيريرا العديد من الرسائل التحذيرية للاعبين وطالبهم بتنفيذ تعليماته الفنية داخل الملعب، موضحاً لهم أن الفريق السماوى يمتلك عناصر قوية وفريق لا يستهان به، وتفهم نجوم الفريق الأبيض وجهة نظر "الخواجة" ووعدوه بالالتزام التكتيكى في المباراة.

من ناحية أخرى، استقر فيريرا على ضم أحمد فتوح وعبد الله جمعة إلى قائمة الفريق الأبيض التي تستعد لمواجهة بيراميدز بعد استبعادهما لعدم الجاهزية الفنية فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى وأقيمت يوم الأربعاء الماضى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى.

ويدرس فيريرا إعادة أحمد فتوح إلى قيادة الجبهة اليسرى للزمالك في مباراة بيراميدز القادمة لا سيما أنه من العناصر والركائز الأساسية في تشكيلة الخواجة، وذلك بعد أن اعتمد على محمد عبد الشافى في المباراتين الماضيتين بالدورى أمام الداخلية والاتحاد السكندرى.