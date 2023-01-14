شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يصحح أخطاء لاعبى الطلائع قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف محمد يوسف، المدير الفني لطلائع الجيش، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت في مباراة سموحة بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويرغب محمد يوسف تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى.

ويعكف محمد يوسف على دراسة مباريات الإسماعيلى فى الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق. ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الإسماعيلى، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

ويستعد الطلائع لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمد يوسف قد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات عقب الخسارة من سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتعاقد الطلائع مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية كما استعاد محمد شعبان حارسه الذى كان معاراً لحرس الحدود، واستعار فريد شوقى من المصري البورسعيدى لنهاية الموسم.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثانى عشر من ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.