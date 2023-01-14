شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد لمواجهة سموحة والزمالك والبنك والحرس فى الكأس والدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة أمام سموحة فى كأس مصر، بعدما انتهت مباراته أمام المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بالتعادل السلبى.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

الثلاثاء 17 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.