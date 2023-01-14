شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى ألعاب القوى يشاركان فى بطولة الضاحية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك سالم محمد وهدير عطية لاعبا منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة الضاحية التى تقام بالجزائر فى إطار الاستعدادات للبطولة العربية التى ستنظمها مصر فبراير المقبل وكذلك البطولات الدولية التى ستندرج ضمن الأجندة الدولية.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية خلال فبراير المقبل، في نسختها الخامسة والعشرين، على مستوى الكبار والشباب والناشئين.

وتلقى اتحاد العاب القوى موافقة 5 دول على المشاركة فى منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية المقرر إقامتها يوم 5 فبراير المقبل.

الدول التى أكدت مشاركتها حتى الآن هى تونس والمغرب والعراق واليمن وفلسطين، مع انتظار وصول المزيد من التأكيدات خلال الساعات المقبلة.

وكان من المقرر غلق باب التسجيل فى البطولة الثلاثاء الماضي لكن تم مد باب الاشتراك بمنح الفرصة لعدد أكبر من الدول للمشاركة فى المنافسات ليكون غدا الأحد .