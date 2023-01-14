شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكثف اجتماعاته مع معاونيه لعلاج أزمة إهدار الفرص فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، جلسات خاصة مع لاعبي الفريق، خاصة فى الجانب الهجومي، من أجل تصحيح الأخطاء التى ظهرت أداء الفريق خلال المباريات الماضية، وأهمها أزمة الفرص المُهدرة، وهو ما عانى منه الأهلي فى مباريات فيوتشر وسيراميكا والمصرى التى انتهت بالتعادل.

ويرى كولر أن إهدار الفرص أحد أهم الأزمات التى يعاني منها الأهلي حالياً، لذا يتطلع لإيجاد حلول سريعة لها، خاصة أن الفريق سيخوض الفترة المقبلة مباريات مهمة محلياً، حيث سيلعب مع سموحة الثلاثاء المقبل فى نصف نهائي كأس مصر ثم أمام الزمالك يوم 21 يناير الجاري في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز ثم البنك الأهلي في الدوري قبل أن يُشارك في مونديال الأندية بالمغرب.

في شأن جديد، أبدى السويسري مارسيل كولر حزنه الشديد لفقدان نقطتين بعد التعادل سلبياً مع النادى المصرى فى الجولة 13 بالدورى وفقدان نقطتين في سباق البطولة ، وقال كولر على هامش المؤتمر الصحفي: لم نلعب الشوط الأول بشكل جيد لكن الشوط الثاني كنا أفضل كثيراً مع فرص محققه بنسبة مائة بالمائة والمشكلة هي أننا لم نسجل أهداف، بالتأكيد استحقينا الفوز خلال الشوط الثاني خلقنا وأهدرنا فرص، ولم تكن هناك فرص علينا، في النهاية لتفوز بمباراة كرة قدم يجب أن تسجل، وأهدرنا 3 فرص لا يحق أن يتم إهدراها ، وأضاف: لا أفكر تماماً في كأس العالم للأندية الآن، لدي مباراة في نصف نهائي كأس مصر أفكر فيها.