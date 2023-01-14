شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز والأهلى والمحلة وفيوتشر فى الكأس والدورى خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض تحدٍ جديد فى بطولة كأس مصر أمام بيراميدز، بعدما أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى وانتهت بالتعادل السلبى.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1_ كأس مصر الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير فى الساعة السابعة مساء.

2- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى الساعة الخامسة مساء.

4- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى الساعة السابعة مساء.