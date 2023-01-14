شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة من التدريبات اليوم استعداداً لسموحة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، منح راحة للاعبين اليوم، السبت، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل ‏لمواصلة التحضير لمباراة سموحة.‏

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى

وبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وخاضت العناصر التى شاركت فى مباراة المصري البورسعيدى بشكل أساسى تدريبات استشفائية أمس منعاً للإجهاد، فيما خاض البدلاء والمستبعدون مرانا قوياً باستاد التتش صباح اليوم الجمعة.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل الفائز من مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نهائي كأس مصر.