شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن انتقال يوسف أوباما إلى الحزم السعودى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك عن انتقال يوسف أوباما لاعب الفريق إلى نادى الحزم السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ووجه يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء ملمحا إلى اقتراب رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب يوسف أوباما، "‎جماهير الزمالك العظيمة أطلب منكم الدعاء لى بالتوفيق والنجاح، على أعتاب خوض تجربه جديده في حياتي المهنية كلاعب وأنا مؤمن أن التغيير هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير نادى الزمالك سوف يظل باقي في قلبي، ولن يتغير وعلاقتنا القويه وذكرياتنا الجميله ودعمكم لى خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتي سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن أنساه وهو وسام على صدري".

وأضاف، "جمهور الزمالك الغالي مازالت أصواتكم وأفراحكم ودعمكم لنا في كل مباراة وبعد كل انجاز باقيه في آذاني عشنا سويا سنوات عديده من الانتصارات والانجازات و كنتم أنتم المحفز الاول والداعم الاول لنا كلاعبين.

واختتم: ‎سوف أشتاق إلى أصواتكم في المدرجات ولن أقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء آخر في يوم من الأيام ؛ إن لم يكن كلاعب في الزمالك سوف يكون في مدرجات التالته يمين كمشجع بجواركم.