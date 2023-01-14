شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل استعداداته لمواجهة الأهلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة فريق الأهلى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وعاد فريق سموحة للتدريبات أمس، الجمعة، بعد إجازة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى والتى أقيمت باستاد الإسكندرية.

ويسعى طارق العشرى لتحفيظ اللاعبين خطة لعب الأهلى، من أجل تحقيق المفاجأة أمام الأهلى والعبور إلى نهائى كأس مصر والاقتراب من تحقيق بطولة مع سموحة.

ويعمل طارق العشرى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام طلائع الجيش حتى لا تحدث أمام الأهلى، خاصة أن المباراة لا تحتمل التعويض، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وتأهل فريق سموحة إلى نصف النهائى بعد الفوز على منتخب السويس بهدفين نظيفين، فى المقابل تأهل الأهلى إلى هذا الدورى بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح 4/ 3 بعد التعادل 1/ 1 فى المباراة.

وحقق فريق سموحة بقيادة طارق العشرى فوزا صعبا على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، تقدم حسام حسن لسموحة فى الدقيقة 24، بعدما استغل ركنية ليحولها فى شباك عمر رضوان حارس الجيش، قبل أن يتعادل أحمد أيمن منصور من خطأ فادح من الهانى سليمان الذى فشل فى الإمساك بالكرة ليضعها بسهولة فى الشباك فى الدقيقة 49 بعد دربك داخل الستة ياردات.

وخطف حسام حسن الهدف الثانى لسموحة بعدما استلم تمريرة رائعة ليسددها مباشرة فى مرمى طلائع الجيش فى الدقيقة 81، ليفشل عمر رضوان فى التصدى لها، ليسجل الهدف الثانى له ولفريقه.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقط من 13 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات، وخسر فى 4 مباريات، أحرز فى إجمالى مبارياته 6 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.