نابولي يسحق يوفنتوس ويحلق في صدارة الدوري الإيطالي

المنامة - ياسر ابراهيم - سحق نابولي ضيفه يوفنتوس 5-1 في افتتاح منافسات المرحلة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليبتعد في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه.

وتناوب على تسجيل خماسية يوفنتوس النيجيري فيكتور أوسيمهن (14 و65)، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (39)، والكوسوفي أمير رحماني (55) والمقدوني الشمالي أليف ألماس (72). وسجل للفريق الخاسر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (42).

وعزز نابولي صدارته برصيد 47 نقطة مبتعداً بفارق 10 نقاط عن ميلان حامل اللقب الذي يحلّ ضيفاً على ليتشي السبت، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة في المركز الثالث وبات تحت تهديد إنتر الذي يستضيف فيرونا السبت أيضاً.

ودفع مدرب النادي الجنوبي لوتشانو سباليتي بالثلاثي أوسيمهن وماتيو بوليتانو وكفاراتسخيليا في الخط الأمامي.

في المقابل، ومع غياب هداف يوفنتوس الصربي دوشان فلاهوفيتش للإصابة، ملأ مويز كين والتشيكي أركاديوش ميليك الفراغ حيث عاد الأخير لمواجهة فريقه السابق للمرة الاولى بعد أن لعب له بين 2016 و2022.

كما افتقد يوفنتوس لجهود الفرنسي بول بوغبا وليوناردو بونوتشي والكولومبي خوان كوادرادو للاصابة.

(وكالات)