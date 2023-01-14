شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض تحدٍ جديد فى بطولة كأس مصر أمام بيراميدز، بعدما أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي كأس مصر 2021- 2022.

الفائز من الزمالك وبيراميدز ينتظر الفائز من الأهلى وسموحة

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى نهائي كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1_ كأس مصر الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير فى الساعة السابعة مساء.

2- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى الساعة الخامسة مساء.

4- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى الساعة السابعة مساء.