شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمد يوسف قد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات عقب الخسارة من سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتعاقد الطلائع مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية كما استعاد محمد شعبان حارسه الذى كان معاراً لحرس الحدود، واستعار فريد شوقى من المصري البورسعيدى لنهاية الموسم.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثانى عشر من ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.