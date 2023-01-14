مونديال اليد.. منتخب مصر يحقق انتصارًا تاريخيًا على كرواتيا في بداية المشوار

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد في تحقيق فوزاً تاريخياً على نظيره كرواتيا بنتيجة 31/22، فى أولى مباريات المنتخ في بطولة العالم المقامة حالياً بالسويد وبولندا.

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 16/12، وسط تألق ملحوظ لحارس المرمى كريم هنداوي واللاعبين أحمد هشام دودو ومحمد سند وعلى زين ومهاب سعيد.

وشهد الشوط الثاني مواصلة تألق الفراعنة وخاصة عن طريق اللاعبين يحيى الدرع وعلى زين ومحسن رمضان.

وتوجه منتخب مصر لكرة اليد إلى السويد أول أمس قادماً من معسكر فرنسا الذي شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من: حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) ودخل شادى خليل فى القائمة بدلاً من أحمد خيرى حتى عودة خيرى من الإصابة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة، بجانب منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد ثان مواجهاته أمام المغرب يوم الأحد المقبل، فى تمام السابعة مساء، قبل مواجهة منتخب الولايات المتحدة الامريكية 17 يناير فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.