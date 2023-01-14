«لا تقارنون أنفسكم إلا بنادٍ واحد».. بيان قوي من رابطة الأندية للرد على بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بياناً للرد على بيان مالك نادي بيراميدز، سالم الشامسي، الذي اعترض من خلاله على العديد من الأمور في الكرة المصرية خاصة التحكيم.

وكان الإماراتي سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، أكد غضبه الشديد مما يتعرض له النادي خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم، أو رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاء بيان رابطة الأندية المصرية للرد على بيراميدز على النحو التالي:

"فوجئت رابطة الأندية المحترفة اليوم ببيان صادر عن نادي بيراميدز ومنسوب إلى ملاكه، تضمن العديد من الاتهامات والأقوال المطلقة لا تمت للواقع بصلة وهذا ردنا عليها.

أولًا.. فيما يتعلق بخوض 6 مباريات للفريق في تمام، الساعة 2:45 ظهرًا، نؤكد أن مسابقة الدوري الممتاز، شهدت حتى الآن 40 مباراة في التوقيت المشار إليه، وأن، بيراميدز خاض 5 مباريات في هذا التوقيت وليس 6 مباريات، كما تضمن تقريره، ولكن يبدو أن غرضًا ما جاء وراء، البيان، أصاب مصدره بغمامة حالت دون مراجعة، وقراءة بياناته بشكل دقيق.. ولكنه لا يدرك مدى فداحة ما ينقله من معلومات خاطئة، يضلل بها ملاك النادي.

رابطة الأندية المحترفة في هذا الصدد، تنظر إلى، 18 ناديًا حملت على عاتقها الدفاع عن مصالحهم، ولا، تنظر لناد واحد فقط تضعه الإدارة التنفيذية لبيراميدز دائما أمامها، ولا ترى سوى المقارنة معه في كل الأمور، والملفات، وهذا لسنا طرفا فيه من قريب أو بعيد، الموعد المشار إليه لا يحمل أي نوع من التأثير، السلبية على الأداء والفرق، ولن يكلف الأمر الإدارة التنفيذية لبيراميدز سوى النظر إلى نتائج الفريق في المباريات الخمس سيجده حقق الفوز في 4، مباريات وتعادل في الخامسة، فأي نوع من الأضرار، تحدث عنها البيان.. وإذا كان الأمر يتعلق بمثل هذا، الموعد في التوقيت الشتوي بما له من مزايا.