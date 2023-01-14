شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة هيوستن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة هيوستن للاسكواش، والتى تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 15 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وتستمر المنافسات حتى الساعات الأولى من صباح غد الأحد.

وبات مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلي والمصنف الثاني عالميا، أمام فرصة تاريخية بعد انسحاب علي فرج، حيث يتصدر مصطفى عسل التصنيف العالمي لأول مرة في تاريخه في حالة تتويجه ببطولة هيوستن.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن أول تصنيف عالمى للرجال والسيدات فى عام 2023، حيث واصل الثنائي المصري على فرج ونوران جوهر لاعبا وادى دجلة تربعهما على صدارة التصنيف.

وضمنت مصر 11 مركزا فى التصنيف العالمي الجديد لرجال وسيدات الاسكواش، بواقع 6 مراكز فى تصنيف الرجال، و5 مراكز بتصنيف السيدات بأول تصنيف عالمي فى يناير الجارى.

وتربع ثنائي وادي دجلة على فرج ونوران جوهر على صدارة التصنيف العالمي للرجال والسيدات، فيما جاء باقي تصنيف المصريين في قائمة التوب 10 كالتالي:

مصطفى عسل في المركز الثاني، مروان الشوربجي في المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، وفارس الدسوقي في المركز التاسع.

وفي تصنيف السيدات: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، نور الطيب في المركز السادس، وروان العربي فى المركز السابع.