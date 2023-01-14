شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يرد على بيان بيراميدز.. وإقامة كأس السوبر من مباراة واحدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس لجنة الأندية المحترفة العديد من الأمور الخاصة بالبيان الذى أصدره للرد على بيان نادي بيراميدز مؤكدًا أن الرابطة تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية والجميع سواسية بالنسبة للرابطة.

وقال أحمد دياب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم فايق " بيراميدز خاض 5 مباريات عصرا وليس 6 كما جاء في بيان ناديهم ، وفاز بـ 4 وتعادل في واحدة، وهناك 40 مباراة لعبت في هذا الوقت وبالتالي لا يوجد اضطهاد لنادي معين ، أردنا كشف الحقائق لملاك بيراميدز عبر البيان".

كما تطرق دياب تكرار الحكام مع فرقهم مؤكدًا أن هذا الأمر طبيعي وعدد الحكام الدوليين الكبار ليس كثير وهذا يحدث مع أكثر من نادي وليس بيراميدز فقط ، و الأمر متاح لأي نادي بأحقيته في استقدام حكام أجانب ، أكد أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة و لجنة الحكام للحديث عن إعتراضات بعض الأندية عن مستوى الحكام خلال الفترة الماضية.

أضاف رئيس رابطة الأندية المحترفة أنه سيتم اختيار المشاركين في البطولات الإفريقية بالشكل الطبيعي لان الموسم سينتهي قبل أن يطلب كاف أسماء الأندية، وبالتالي سيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى بصورة طبيعية. أما إذا حصل تأخر في إنهاء المسابقة سيتم اللجوء لمعايير الموسم الماضي وفقا للائحة".

وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية قال دياب: "توقيت إعلان فيفا لموعد كأس العالم للأندية أربك حسابات الرابطة بشأن موعد نهاية الدوري وتم وضع عدة سيناريوهات لمواعيد مباريات الأهلي حتى يستمر سير الجدول دون فجوات".

أضاف رئيس رابطة الأندية أن كأس السوبر القادم للبطولة المقبلة سيكون من مباراة واحدة. هناك مشاريع لتطوير البطولة مستقبلا مع الشركة الراعية برزنتيشن لزيادة دخل الأندية".