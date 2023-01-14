شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: الإسماعيلى في خطر ويجب التدخل بسرعة لإنقاذ الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف خضر المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى إن الدراويش في خطر ويجب التدخل في أسرع لإنقاذ الفريق ومنح اللاعبين مستحقاتهم المالية المتأخرة من أجل تحفيزهم على تحسين النتائج.

أكد خضر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2 " أن الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ النادى الإسماعيلى لافتاً إلى أن الفريق لم يتعرض لمثل هذه الأجواء من قبل مشيراً إلى أنهم بدأوا الموسم بطريقة خاطئة.

وطالب المدرب العام للإسماعيلى بتدخل لجنة في أسرع وقت وضرورة حل المشاكل الإدارية ومساعدة الفريق بالتعاقد مع صفقات قوية ومعالجة أوجه العجز والنقص في بعض المراكز التي تحتاج إلى تدعيم من أجل النجاة من الموقف الحالي.

واختتم خضر:" قائمة الاسماعيلى لم تتكون بنظام والمدير الفني جاء متأخراً،واللاعيبن لم يحصلوا على مستحقاتهم ولا نعلم هل سنعالج الفريق نفسيا ولا فنياً".

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أهداف المباراة لفريق المقاولون العرب عن طريق عمر فتحى في الدقيقة 50 و مامادو نديوكو نياس في الدقيقة 61 و جون أوكلي في الدقيقة 80 بينما جاء هدف فريق الاسماعيلى الوحيد في الدقيقة 53 عن طريق محمد الشامى .