شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: إيبوكا ينتقل إلى الزمالك فى ميركاتو الشتاء بنسبة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا إن صفقة النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق تمت بنسبة كبيرة إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد قطع شوط كبير بين مسئولي الناديين.

أكد سامى خلال تصريحات لبرنامج جمهور التالية على قناة "ON TIME SPORTS 2 " أن إيبوكا سينتقل إلى الزمالك ولكنه يترك مسألة الإعلان الرسمي عن الصفقة لإدارة الناديين،خصوصاً أن الأمور شبه حسمت.

ورفض مسئولو نادى سيراميكا طلب الزمالك خلال التفاوض على صفقة انتقال المهاجم النيجيري جون إيبوكا إلى الفارس الأبيض، والذى يقضى بحصول سيراميكا على لاعبين من الفريق الأبيض ومقابل مادى للموافقة على رحيل اللاعب إلى قلعة ميت عقبة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمسكت إدارة نادى سيراميكا بالحصول على قيمة صفقة النيجيري إيبوكا دون دخول أى لاعبين من الزمالك فى الصفقة، بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامى، الذى نقل لمسئولى ناديه طلبه برفض دخول إيبوكا فى صفقات تبادلية.