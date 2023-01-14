الامارات | أُنس جابر ودجوكوفيتش يشاركان في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة أُنس جابر، المصنفة ثانية عالمياً، ونوفاك دجوكوفيتش، الفائز بـ21 من ألقاب البطولات الكبرى، في الدورة 31 من البطولة الرائدة على صعيد المنطقة.

ونجحت اللاعبة التونسية المتألقة في أن تصبح أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى العام الماضي، عندما تأهلت إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، لتبلغ بعد شهرين نهائي بطولة أميركا المفتوحة والمقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وتعود جابر إلى استاد سوق دبي الحرة للتنس للعام الثامن على التوالي، بعد أن قدمت أداء طيباً في الدور ربع النهائي من بطولة العام الماضي قبل خروجها على يد اللاعبة سيمونا هاليب الفائزة باللقب مرتين. وقالت أُنس جابر: «أتطلع للمشاركة في بطولات سوق دبي الحرة للتنس مجدداً، حيث يمثل اللعب في دبي تجربة خاصة بالنسبة لي، كوني لاعبة عربية أتمتع بدعم جماهيري كبير. أمضيت أوقاتاً رائعة في الإمارة خلال السنوات السابقة على الرغم من عدم فوزي باللقب، الذي آمل أن أحققه هذا العام».

وتنطلق البطولة بين 19 فبراير والرابع من مارس في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وتتوافر التذاكر للبيع اعتباراً من 17 يناير بأسعار تبدأ من 55 درهماً.