الامارات | مدريد يواجه سياتل أو الأهلي أو أوكلاند بنصف نهائي مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض ريال مدريد بطل أوروبا نصف نهائي كأس العالم للأندية في فبراير المقبل، أمام الفائز في المباريات الفاصلة بين سياتل الأميركي، الأهلي المصري وأوكلاند النيوزيلندي، بحسب القرعة التي أجريت في مجمع محمّد السادس في سلا المغربية.

وسحب قائد المنتخب المغربي السابق نور الدين النيبت المواجهة التي أوقعت الفائز في المباراة الفاصلة بين الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي ضد فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي الآخر.

ويبقى ريال مدريد الفائز بنسخ 2014 (في المغرب أيضاً) و2015 و2016 و2018، المرشح الأوفر حظاً للفوز بهذه البطولة حيث هيمن بطل أوروبا على المسابقة بشكل متواصل منذ تسع سنوات حين فاز كورنثيانس البرازيلي على تشيلسي في العام 2012.

وسيكون فريق سياتل ساوندرز الأميركي أول ممثل عن أميركا الشمالية في كأس العالم للأندية.