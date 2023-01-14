الامارات | النصر يتعاقد مع 3 لاعبين.. ويخسر ودياً أمام ليفسكي البلغاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق النصر المباراة الودية التي جمعته أمام فريق ليفسكي صوفيا البلغاري، في اللقاء الذي جمعهما على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن استعدادات العميد لاستئناف مباريات الدوري، وتحضيراً للقاء المرتقب أمام الشارقة في ختام الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، والمقرر له 22 الجاري.

من جانب آخر، أتم نادي النصر ثلاث صفقات جديدة مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، وجميعها للاعبين مواطنين، حيث تعاقد مع سلطان الشامسي، وعبدالعزيز صنقور وسعود عبدالرزاق، وجميعهم لاعبون يمتلكون خبرة جيدة في دوري المحترفين، وإن كانت مشاركاتهم قليلة مع فرقهم في الدور الأول من البطولة.

ويحتل النصر المركز الـ12 في ترتيب دوري المحترفين، في أسوأ موسم للفريق في تاريخه بالبطولة، حيث لم يحقق الفوز إلا في مباراة واحدة، وكانت على عجمان بالجولة الثانية وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 8 لقاءات.

وبالعودة إلى المباراة الودية التي خسرها الفريق أمام ليفسكي البلغاري، والذي يحتل المركز السادس في الدوري البلغاري، انتهى الشوط الأول بتأخر النصر بهدفين دون مقابل، أحرزهما مارين بيتكوف، ومع بداية الشوط الثاني نجح ريان ميندز في إحراز هدف العميد الوحيد. ويبحث النصر حالياً عن التعاقد مع لاعبين أجانب من أجل تدعيم الصفوف، ولاستعادة توازنه في الفترة المقبلة.