الامارات | بيانيتش: انتقال رونالدو إلى النصر يؤكد أن الدوريات الخليجية مستقبل الكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق الشارقة، البوسني ميراليم بيانيتش، إن «انتقال كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر السعودي لم يكن مفاجأة بالنسبة إليه»، لافتاً إلى أن «اختيار أسطورة البرتغال الرحيل من الدوريات الأوروبية إلى الدوري السعودي، يؤكد أن الدوريات الخليجية تعد مستقبل كرة القدم».

وقال بيانيتش لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية: «أنا مقتنع تماماً بأن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج ستصبح مستقبل كرة القدم في السنوات المقبلة، إذ إن هناك العديد من الدول المتقدمة بشكل كبير، ولديها الكثير الذي من الممكن أن تقدمه حتى تصل إلى مستويات متقدمة».

وأضاف: «لم أفاجأ بانتقال رونالدو إلى النصر السعودي، إذ إنه ليس كما يتخيل كثيرون بأن المنافسات سهلة في الدوريات الخليجية، ولكن على أرض الواقع المباريات صعبة، وهناك تنافس قوي بين الأندية».

وتابع: «النصر السعودي نادٍ طموح جداً والدوريات الخليجية بشكل عام لديها رغبة في التطور، وتمتلك الإمكانات لتحقيق ذلك، وأرى أنها لم تصل حتى الآن إلى المكانة التي تستحقها، وفقاً للجهد والإمكانات التي شاهدتها هناك».

وأشار إلى أن «صاروخ ماديرا» سيتسبب في حدوث نمو هائل في الدوري السعودي، مؤكداً أن رونالدو سيسهم في تغيير نظرة العديد من المتابعين إلى كرة القدم في الدوريات الخليجية إلى الأفضل. وأضاف: عادة ينظر البعض إلى الدوريات الخليجية بأنها خيار للاعبين عندما يكونون قريبين من اعتزال كرة القدم، ويقررون مواصلة اللعب وجمع الأموال فقط، ولكن بالفعل المستويات متطورة جداً، ومع الاستمرار على هذا النسق ستصل الدوريات الخليجية إلى مستويات جيدة جداً.

يذكر أن بيانيتش سبق له اللعب مع كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يرحل الدولي البوسني إلى برشلونة الإسباني، بينما شهد الموسم الحالي رحيل كل منهما عن الدوريات الأوروبية، بانضمام بيانيتش إلى الشارقة قادماً من (البلوغرانا)، في صفقة انتقال حر، كما انتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي نهاية العام الماضي في صفقة انتقال حر أيضاً، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

• بيانيتش سبق له اللعب إلى جوار رونالدو مع فريق يوفنتوس الإيطالي.