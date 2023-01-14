الامارات | الاحتفالات تعم البصرة بعد تأهل العراق إلى نصف نهائي «خليجي 25»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمت الاحتفالات مدينة البصرة العراقية ابتهاجاً بتأهل المنتخب العراقي إلى نصف نهائي «خليجي 25» أول من أمس، والفوز الكبير 5-0 على المنتخب اليمني في ختام مسيرة الفريق بدور المجموعات. ويسعى منتخب العراق لاستغلال عنصري الأرض والجمهور لحصد اللقب الرابع في مسيرته الخليجية والأول له منذ 35 عاماً. وانطلقت احتفالات الجماهير في الساحات التي خصصتها المدينة لمشاهدة المباريات على شاشات ضخمة، وعلى شاطئ كورنيش العرب. ويشهد الحدث الكروي الخليجي الغائب عن العراق منذ 44 عاماً، حضوراً جماهيرياً غير مسبوق بملعبي البصرة الدولي (65 ألف متفرج) والميناء الأولمبي (30 ألف متفرج). ولم تخلُ أي مباراة حتى الآن من حضور جماهيري كامل العدد، ما يشير إلى تحقيق رقم قياسي للحضور الجماهيري بنهاية منافسات هذه النسخة.