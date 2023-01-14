الامارات | مجلس دبي الرياضي ينظّم ورشة للمدربين المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مجلس دبي الرياضي، الإثنين المقبل، في مقره بحي دبي للتصميم، «ورشة المدربين المحترفين في كرة القدم»، التي تقام في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس في الجانب المتعلق بتطوير قدرات المدرب المساعد من الإماراتيين بشركات كرة القدم. ويحاضر في الورشة مدربو الفريق الأول لكرة القدم بأندية دبي، بحضور المدربين الوطنيين المساعدين بالفريق الأول والرديف تحت 21 سنة وفرق الشباب، ويتحدث في الجلسة الأولى مدرب الوصل خوان بيتزي، ويقدم فيها شرحاً عن أسلوب اللعب التكتيكي بالاستحواذ أو دون الاستحواذ، فيما يتحدث في الجلسة الثانية مدرب النصر جوران توميتش، ويناقش فيها موضوع اللعب في الثلث الأخير والتشكيل على اللاعب رقم 9. ويتحدث في الجلسة الثالثة مدرب شباب الأهلي جارديم، ويتناول فيها ثلاث موضوعات هي: كرة القدم الشاملة، وإشراك اللاعبين في بناء اللعب، والتحرك من دون كرة، فيما يتحدث في الجلسة الرابعة والأخيرة مدرب حتا، عبدالله مسفر، ويشرح موضوع استثمار الهجمة المرتدة والكرات الثابتة.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود مجلس دبي لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع درجة كفاءة الكوادر التدريبية، وخصوصاً الكوادر الوطنية من المدربين المساعدين المواطنين.