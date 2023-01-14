الامارات | لوب بطل رالي دكار بين «الربع الخالي والشيبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفرنسي سيباستيان لوب المرحلة الـ12 من رالي دكار بين الربع الخالي والشيبة في السعودية، وهو الفوز الخامس توالياً لسائق البحرين ريد إكستريم والسادس في هذه النسخة. وتقدم لوب بطل العالم للراليات تسع مرات إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف القطري ناصر العطية متصدر الترتيب وحامل اللقب.

لوب، الذي تساوى بفوزه الخامس في مراحل متتالية مع الرقم القياسي الذي سجله الفنلندي آري فاتانين في عام 1989، أنهى المرحلة متقدماً بفارق ثلاث دقائق و19 ثانية عن السويدي ماتياس إكستروم، في آخر سيارات أودي الهجينة الثلاث المتبقية في السباق.