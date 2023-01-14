الامارات | «فيكتوري» في مونديال «فورمولا 1» بقيادة الفهيم وستارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل فريق «فيكتوري» الذي سيشارك في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1» لموسم 2023، استعداداً لخوض أولى الجولات التي تبدأ في النصف الثاني من فبراير المقبل في بحيرة توبا الإندونيسية.

وسيمثل فريق «فيكتوري» في المحفل المرتقب متسابقان هما الثنائي البطل أحمد الفهيم والسويدي إريك ستارك، اللذان سيقودان زورقي الفريق للمنافسة في البطولة العالمية التي ستجمع أمهر المتسابقين العالميين في هذه الرياضة مع الفرق الأخرى المشاركة في الحدث الكبير.

ويحمل كلا المتسابقين سجلاً حافلاً بالمشاركات في البطولات العالمية المختلفة في رياضة الزوارق السريعة، حيث خاض بطلنا أحمد الفهيم مشواراً حافلاً مع فريق فيكتوري في السنوات الماضية في بطولتي العالم لزوارق «أف 4 أس» و«فورمولا2»، واكتسب من خلال المشاركة فيهما خبرات واسعة أهلته ليكون اليوم قادراً على خوض التحدي الأصعب والأهم للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.