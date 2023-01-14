اخبار الرياضه

الامارات | «فيكتوري» في مونديال «فورمولا 1» بقيادة الفهيم وستارك

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري» في مونديال «فورمولا 1» بقيادة الفهيم وستارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل فريق «فيكتوري» الذي سيشارك في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1» لموسم 2023، استعداداً لخوض أولى الجولات التي تبدأ في النصف الثاني من فبراير المقبل في بحيرة توبا الإندونيسية.

وسيمثل فريق «فيكتوري» في المحفل المرتقب متسابقان هما الثنائي البطل أحمد الفهيم والسويدي إريك ستارك، اللذان سيقودان زورقي الفريق للمنافسة في البطولة العالمية التي ستجمع أمهر المتسابقين العالميين في هذه مع الفرق الأخرى المشاركة في الحدث الكبير.

ويحمل كلا المتسابقين سجلاً حافلاً بالمشاركات في البطولات العالمية المختلفة في الزوارق السريعة، حيث خاض بطلنا أحمد الفهيم مشواراً حافلاً مع فريق فيكتوري في السنوات الماضية في بطولتي العالم لزوارق «أف 4 أس» و«فورمولا2»، واكتسب من خلال المشاركة فيهما خبرات واسعة أهلته ليكون اليوم قادراً على خوض التحدي الأصعب والأهم للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا