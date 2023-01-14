الامارات | «تمساح السباحة الإماراتية» يسجل 6 أرقام جديدة في يومين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل سباح نادي الوصل والمنتخب الوطني سالم غالب الملقب بـ«تمساح السباحة الإماراتية»، تحطيم الأرقام القياسية التي كانت مسجلة بأسماء لاعبين سابقين في المنتخب الوطني منذ عشرات السنين، بعدما سجل ستة أرقام دولة جديدة في بطولة كأس رئيس الدولة للسباحة التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين في نادي مليحة بالشارقة.

وحصد سالم غالب المركز الأول مع الوصل في فئة تحت 17 سنة، كما يستعد اللاعب للمشاركة في مرحلة العمومي بالبطولة نفسها يومي السبت والأحد المقبلين.

من جهته، أكد مدرب فريق الوصل والمنتخب الوطني مروان الحتاوي أن سالم غالب نجح في تحقيق ستة أرقام جديدة في يومين خلال بطولة كأس رئيس الدولة، ليواصل سباح المنتخب الوطني إنجازاته في السباحة الإماراتية، ويسير وفق الجدول المخطط له من أجل الوصول إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال مروان الحتاوي، لـ«الإمارات اليوم»: «تغير سالم غالب بشكل كبير خلال العام الماضي تحديداً، وبدأ يؤمن بأهمية ما يقوم به من أجل مستقبله وسباحة الإمارات، وظهر ذلك بشكل كبير خلال التدريبات والبطولات التي شارك فيها السباح أخيراً، وخلال بطولة العالم للسباحة التي أقيمت ملبورن، وقبلها البطولة العربية في مصر، كل هذه المشاركات أسهمت في بناء شخصية اللاعب القوية ورغبته المستمرة في التطوير وتحقيق الأفضل».

بدوه، قال المدير الفني للسباحة في نادي الوصل محمد حسن: «سالم غالب نجح في تحقيق العديد من الأرقام القياسية في فترة قليلة ورغم أن عمره 17 عاماً فقط، إلا أنه يحطم أرقام الفئة العمرية الخاصة به وفئة العمومي أيضاً داخلياً وهو ما حدث في البطولة الحالية بتحقيق رقم دولة جديد في سباق 400 متر متنوع حيث حطم رقمي الدولة لفئة 17 سنة وفئة العمومي المسجل باسم السباح الدولي السابق عبيد الجسمي».