شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس لجنة الأندية المحترفة أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة و لجنة الحكام للحديث عن إعتراضات بعض الأندية عن مستوى الحكام خلال الفترة الماضية.

تابع أحمد دياب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس لبرنامج جمهور التالتة ويقدمه إبراهيم فايق سيتم عقد جلسة مع اتحاد الكرة ولجنة الحكام للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحكيم في الدوري المصري ومعرفة أسباب الإعتراضات من الأندية على الحكام في الفترة الأخيرة.

يعقد مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اجتماعات مكثفة مع الحكام خلال الأيام المقبلة، بهدف تقليل مدة التواصل بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو فى المباريات، خاصة أن الأندية اشتكت من بطء اتخاذ الحكام للقرارات فى حال اللجوء لتقنية الفيديو.

كما عقد الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة جلسة مع محمد فاروق الحكم الدولي السابق ، بعد توليه منصب نائب رئيس لجنة الحكام مؤخرا لمناقشة خطة العمل داخل اللجنة في الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بملف التحكيم المصري.

وتناولت الجلسة جميع الأمور المتعلقة بالتحكيم في مختلف درجات المسابقات المصرية، وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد كلاتنبرج بشكاوى الأندية بخصوص مستوى التحكيم في مباريات الأسابيع الأخيرة، والسعي لتلافي تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق تم من أجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستواه.