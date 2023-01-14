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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 13-1-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها تأكيد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأبيض لن ينتقل إلى سيراميكا في صفقة النيجيري جون إيبوكا.

أمير مرتضى لـ"الخليج 365": سيف الجزيرى لن ينتقل إلى سيراميكا في صفقة إيبوكا

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأبيض لن ينتقل إلى سيراميكا في صفقة النيجيري جون إيبوكا كما تردد.

يترقب محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المعار إلى سموحة، القرار النهائي المتعلق بإبلاغه بالانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، حيث تواجد اللاعب اليوم فى مران الفريق السكندرى بشكل طبيعى.

انتظم عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً للقاء بيراميدز المقبل فى نصف نهائي كأس مصر.

وجه يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء ملمحا إلى اقتراب رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

رفض مسئولو نادى سيراميكا طلب الزمالك خلال التفاوض على صفقة انتقال المهاجم النيجيري جون إيبوكا إلى الفارس الأبيض، والذى يقضى بحصول سيراميكا على لاعبين من الفريق الأبيض ومقابل مادى للموافقة على رحيل اللاعب إلى قلعة ميت عقبة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض تحدٍ جديدٍ فى بطولة كأس مصر أمام بيراميدز، بعدما أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى وانتهت بالتعادل السلبى.

استقر البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم أحمد فتوح وعبد الله جمعة إلى قائمة الفريق الأبيض التي تستعد لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي الكأس في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى.