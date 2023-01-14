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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 13-1-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها تأكيد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأبيض لن ينتقل إلى سيراميكا في صفقة النيجيري جون إيبوكا.
أمير مرتضى لـ"الخليج 365": سيف الجزيرى لن ينتقل إلى سيراميكا في صفقة إيبوكا
قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأبيض لن ينتقل إلى سيراميكا في صفقة النيجيري جون إيبوكا كما تردد.
يترقب محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المعار إلى سموحة، القرار النهائي المتعلق بإبلاغه بالانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، حيث تواجد اللاعب اليوم فى مران الفريق السكندرى بشكل طبيعى.
وجه يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء ملمحا إلى اقتراب رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.