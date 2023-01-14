شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يسجل مشاركة أصغر لاعب في الدوري أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل نادي المقاولون العرب رقما مميزا في الدوري هذا الموسم بعدما دفع شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعب محمد عبدالناصر مواليد 2006 كأصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على استاد الاسماعيلية اليوم.

ودفع شوقي غريب باللاعب الصاعد والذي يبلغ من العمر 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والاسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه 3-1.

يأتي هذا في ظل سياسة مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح، رئيس النادي، ومحمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة بالاعتماد على الشباب والناشئين وهي السياسة التي ينتهجها الكابتن شوقي غريب المدير الفني منذ توليه المسئولية ونجاحه في تصعيد أكثر من لاعب من قطاع الناشئين ومنح الفرصة الأساسية للمميزين مثل عمر فايد ومحمد هاني تريكة وأحمد أبو عجيلة وتجهيز عدد آخر من العناصر المميزة سيتم الدفع بهم الفترة المقبلة.

فاز نادي المقاولون العرب على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي تجمعهما في ختام الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.