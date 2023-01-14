شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 13 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة اليوم الجمعة 13 / 1 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية ، منها منتخب اليد يفوز على كرواتيا 31 /22 بكأس العالم، وفوز الاهلي على الزمالك في دوري السلة .

منتخب اليد يهزم كرواتيا 31/22 بضربة البداية فى بطولة العالم

فاز منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد على نظيره كرواتيا بنتيجة 31/22 فى أول مشوار بطولة العالم المقامة بالسويد وبولندا، انتهى الشوط الأول بنتيجة 16/12 لصالح الفراعنة وسط تألق ملحوظ لحارس المرمى كريم هنداوى واللاعبين أحمد هشام دودو ومحمد سند وعلى زين ومهاب سعيد.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب بيانًا للرد على البيان الذى أصدره نادي بيراميدز يعترض فيه على عدد من الأمور داخل الدوري المصري أبرزها التحكيم. الأهلى يفوز على الزمالك91 / 62 فى دورى السلة رجال فاز فريق كرة سلة الأهلى رجال على نظيره الزمالك بنتيجة 91/62 فى الجولة الخامسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال بالمباراة التي أقيمت على صالة الزمالك بميت عقبة.

التعادل 1/1 يحسم مباراة فاركو وسيراميكا فى الدورى الممتاز.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة فاركو مع سيراميكا فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل باستاد الإسكندرية بالجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أسوان يخطف التعادل من حرس الحدود بهدف لكل فريق

خطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان، احرز هدف حرس الحدود مصطفي جمال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي لاسوان في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

المقاولون العرب يقسو على الإسماعيلى بثلاثية.. فيديو