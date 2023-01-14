شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. أحمد الشيخ ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد الشيخ، لاعب المحلة تصدره، لجدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد إقامة اليوم الجمعة 13 / 1 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ13 من عمر البطولة حيث أستضاف الاسماعيلى نظيره المقاولون العرب والتقى أسوان مع حرس الحدود و واجه فاركو مع سيراميكا .

المقاولون العرب يقسو على الإسماعيلى بثلاثية.. فيديو

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز . التعادل 1/1 يحسم مباراة فاركو وسيراميكا فى الدورى الممتاز.. فيديو حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة فاركو مع سيراميكا فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل باستاد الإسكندرية بالجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز . أسوان يخطف التعادل من حرس الحدود بهدف لكل فريق خطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان، احرز هدف حرس الحدود مصطفي جمال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي لاسوان في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم كالتالى:

أحمد الشيخ (غزل المحلة 7)

جوزيف أوشايا (المقاولون 5)

أحمد سيد زيزو (الزمالك 5)

رفيق كابو (إنبي 5)

يوسف أسامة نبية (الزمالك 4 )

مابولولو (الاتحاد السكندري 4)

كريم بامبو (البنك الأهلي ( 4

رمضان صبحي ( بيراميدز 3 (

اسلام محارب (طلائع الجيش ( 3

فاجري لاكاي (بيراميدز (3

عمرو السولية (الأهلي 3 (

عبد الرحمن خالد ( المقاولون 3 (

أحمد ياسر ريان ( سيراميكا ( 3

مصطفى فتحي (بيراميدز 3 (

خالد قمر (طلائع الجيش (3

محمد حمدي (أسوان 3)