شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة اليوم الجمعة 13 / 1 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية ، منها رابطة الأندية ترد على بيراميدز ..و منتخب اليد يفوز على كرواتيا بضربة البداية بكأس العالم.

التعادل 1/1 يحسم مباراة فاركو وسيراميكا فى الدورى الممتاز.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة فاركو مع سيراميكا فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل باستاد الإسكندرية بالجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

عمر جابر ينتظم فى تدريب الزمالك.. وجلسة مطولة بين فيريرا وزيزو

انتظم عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً للقاء بيراميدز المقبل فى نصف نهائي كأس مصر.

رابطة الأندية ترد ببيان على اعتراضات نادي بيراميدز

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب بيانًا للرد على البيان الذى أصدره نادي بيراميدز يعترض فيه على عدد من الأمور داخل الدوري المصري أبرزها التحكيم. منتخب اليد يهزم كرواتيا 31/22 بضربة البداية فى بطولة العالم فاز منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد على نظيره كرواتيا بنتيجة 31/22 فى أول مشوار بطولة العالم المقامة بالسويد وبولندا، انتهى الشوط الأول بنتيجة 16/12 لصالح الفراعنة وسط تألق ملحوظ لحارس المرمى كريم هنداوى واللاعبين أحمد هشام دودو ومحمد سند وعلى زين ومهاب سعيد. الأهلى يفوز على الزمالك91 / 62 فى دورى السلة رجال فاز فريق كرة سلة الأهلى رجال على نظيره الزمالك بنتيجة 91/62 فى الجولة الخامسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال بالمباراة التي أقيمت على صالة الزمالك بميت عقبة. طاهر محمد طاهر يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام سموحة فى الكأس

اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من العودة لقائمة الفريق فى مباراة سموحة بكأس مصر، بعدما تعافى من الإصابة التى تعرض لها وحرمته من مباريات الفريق الأخيرة.

بيراميدز يعترض على الظلم التحكيمي وعدم العدالة فى الدورى

اعترض نادي بيراميدز على الظلم التحكيمي الذى يتعرض له فى مسابقة الدورى، وعدم العدالة، وأبدى مالك نادي بيراميدز استياءه الشديد مما يتعرض له النادى خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم، أو رابطة الأندية المصرية المحترفة، والقرارات التي تصدر في حق النادي وتؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة.

القناة يسقط أمام الإعلاميين ويشعل مجموعة القاهرة وزد والسكة يفوزان

سقط فريق القناة بقيادة محمد حليم في فخ الهزيمة أمام الإعلاميين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من مجموعة القاهرة في دورى القسم الثانى لكرة القدم.

المنيا تتعادل سلبيا مع ديروط في مجموعة الصعيد والفيوم يفوز على ملوى

حسم التعادل السلبي مواجهة المنيا مع ديروط، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني لكرة القدم.

فتوح وعبد الله جمعة ينتظمان في تدريبات الزمالك

تواجد أحمد فتوح وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الأبيض اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

أسوان يخطف التعادل من حرس الحدود بهدف لكل فريق

خطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان، احرز هدف حرس الحدود مصطفي جمال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي لاسوان في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

4 مباريات قوية تنتظر الأهلى حتى نهاية يناير.. البداية مع سموحة فى الكأس

يستعد فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لخوض مباراة جديدة أمام سموحة فى كأس مصر، بعدما انتهت مباراته أمام المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بالتعادل السلبى.

كل ما تريد معرفته عن مشاركة منتخب اليد فى كأس العالم بالسويد وبولندا

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد بالسويد وبولندا اليوم، حيث تُمنى النفس بتحقيق منتخب مصر الوطني لكرة اليد مركز متقدم فى البطولة العالمية، ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بالبطولة ومشاركة منتخبنا فيها..

حقيقة حصول دغموم على الإنذار الثالث قبل مشاركته مع المصرى أمام الأهلي

ترددت بعض الأنباء عن خطأ إدارى من النادى المصرى بإشراك عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق البورسعيدى فى مباراة الأهلى الماضية، والتى انتهت بتعادل الفريقين سلبيا بالجولة 13 بالدورى، وذلك بسبب تراكم الإنذارات على اللاعب قبل مباراة الأهلي.

سيراميكا يطلب مقابلا ماليا "كاش" لبيع إيبوكا ويرفض الصفقات التبادلية

رفض مسئولو نادى سيراميكا طلب الزمالك خلال التفاوض على صفقة انتقال المهاجم النيجيري جون إيبوكا إلى الفارس الأبيض، والذى يقضى بحصول سيراميكا على لاعبين من الفريق الأبيض ومقابل مادى للموافقة على رحيل اللاعب إلى قلعة ميت عقبة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

أفشة يكتفى بجلسة فى الجيم بعيداً عن مران الأهلى بسبب جراحة العين

اكتفى محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، بجلسة تأهيل منفرد فى «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم بعد إصابته فى مباراة أمس أمام المصري بالدوري.

كلاتنبرج يجتمع بالحكام لتقليل مدة التواصل بين حكمى الساحة والفار

يعقد مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اجتماعات مكثفة مع الحكام خلال الأيام المقبلة، بهدف تقليل مدة التواصل بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو فى المباريات، خاصة أن الأندية اشتكت من بطء اتخاذ الحكام للقرارات فى حال اللجوء لتقنية الفيديو.

4 مباريات مثيرة تنتظر الزمالك حتى نهاية يناير.. البداية مع بيراميدز بالكأس

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض تحدٍ جديدٍ فى بطولة كأس مصر أمام بيراميدز، بعدما أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى وانتهت بالتعادل السلبى.