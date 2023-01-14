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شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 13 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 13 / 1 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف الاسماعيلى نظيره المقاولون العرب والتقى أسوان مع حرس الحدود و واجه فاركو مع سيراميكا .
المقاولون العرب يقسو على الإسماعيلى بثلاثية.. فيديو
حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
التعادل 1/1 يحسم مباراة فاركو وسيراميكا فى الدورى الممتاز.. فيديو
حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة فاركو مع سيراميكا فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل باستاد الإسكندرية بالجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
أسوان يخطف التعادل من حرس الحدود بهدف لكل فريق
خطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان، احرز هدف حرس الحدود مصطفي جمال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي لاسوان في الدقيقة 91 من عمر المباراة.