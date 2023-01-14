شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم كرواتيا 31/22 بضربة البداية فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد على نظيره كرواتيا بنتيجة 31/22 فى أول مشوار بطولة العالم المقامة بالسويد وبولندا، انتهى الشوط الأول بنتيجة 16/12 لصالح الفراعنة وسط تألق ملحوظ لحارس المرمى كريم هنداوى واللاعبين أحمد هشام دودو ومحمد سند وعلى زين ومهاب سعيد.

فيما شهد الشوط الثانى مواصلة تألق الفراعنة وخاصة عن طريق اللاعبين يحيى الدرع وعلى زين ومحسن رمضان.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا إلى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية فى هذه المواجهة الصعبة بتحقيق الفوز فى أول المشوار للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد أول أمس قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من :حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) ودخل شادى خليل فى القائمة بدلاً من أحمد خيرى حتى عودة خيرى من الإصابة.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب اليد ثان مواجهاته أمام المغرب بعد غدا الأحد فى السابعة مساء قبل مواجهة منتخب الولايات المتحدة الامريكية 17 يناير فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.