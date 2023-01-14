جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. الأهلى يتصدر

التعادل 1/1 يحسم مباراة فاركو وسيراميكا فى الدورى الممتاز.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة فاركو مع سيراميكا فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل باستاد الإسكندرية بالجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أسوان يخطف التعادل من حرس الحدود بهدف لكل فريق

خطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان، احرز هدف حرس الحدود مصطفي جمال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي لاسوان في الدقيقة 91 من عمر المباراة.