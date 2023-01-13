مالك النادي يهدد بانهاء استثماراته.. بيراميدز يصدر بيانًا شديد اللهجة ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر نادي بيراميدز بيانًا شديد اللهجة ضد مندداً بقرارات اتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد فريق الكرة، خلال الفترة الماضية موضحًا تأثيرها على مشواره ببطولة الدوري المصري.

وكان بيراميدز قد تعادل مع فريق فيوتشر بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر عدة أخطاء تحكيمية من محمد معروف حكم اللقاء، خاصة وأنه سبق وأصدر مسؤولو بيراميدز بيانًا للاعتراض على تعيينه في لقاءاتهم.

واشتكى نادي بيراميدز من إقامة مبارياته في توقيتات مختلفة ومتغيرة مقارنًا موقفه بمواعيد مباريات منافسيه في الدوري، وعلى رأسهم الأهلي والزمالك وفيوتشر.

وأعرب مالك نادي بيراميدز، سالم الشامسي، استيائه الشديد مما يتعرض له النادي خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة، والقرارات التي تصدر في حق النادي وتؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة.

وأكد بيراميدز أن ما يتعرض له النادي يدعو إلى الاستياء خاصة وأن هناك الكثير من الأمور والقرارات الغير مفهومة في حق النادي منها على سبيل المثال وليس الحصر:

إقامة عدد من مباريات نادي بيراميدز في الدوري وتحديدا في الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة ظهرا، حيث تم تحديد حتي الآن 6 مباريات للفريق في هذا التوقيت المستغرب تماما، رغم أن الموسم لم يمضي عليه سوى 13 مباراة فقط، في حين أن باقي الفرق المتنافسة على اللقب تلعب مباريات في السابعة مساء، ودون مراعاة لنادي بيراميدز أحد أهم المنافسين على المسابقة، ورغم ذلك لم يعترض النادي على القرارات وخاض مبارياته في هذا التوقيت السيء مراعاة لاستقرار وانتظام بطولة الدوري، وبكل تأكيد ليس من قبيل الصدفة أن يخوض فريقنا نصف مبارياته تقريبا حتى الآن في الدوري ظهرا، مما يؤثر علينا فنيا و تسويقيًا، في حين أن بقية المنافسين يلعبون بشكل طبيعي مساء وفي أجواء كرة قدم عادلة.

ولعل أفضح الأمثلة على التعنت الواضح لرابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات ومجاملاته ضد بيراميدز هو ما حدث من تغيير موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز لتكون في السابعة بدلا من الخامسة كما هو مقرر سالفا، بالإضافة لتغيير مباراتين لبيراميدز من المساء لتلعب في وقت الظهيرة, معللا ذلك في تصريحاته بأنه لخدمة أغراض البث التليفزيوني، لنتفاجأ ويفاجأ جميع المتابعين باعتراض طاقم قناة أون خلال الاستوديو على تضارب موعد تلك المباراة الهامة مع مباراة أخرى لا تقل أهمية بين الزمالك والاتحاد، مستغربين ومعهم الكثير من مشاهدي الكرة المصرية هذا التغيير الغير مبرر والذي لا يخدم بأي شكل من الأشكال عنصر المشاهدة للدوري المصري، بل ويبعث في النفس تساؤلات مشروعة عن السبب الرئيسي الغير معلن لهذا التغيير في موعد المباراة.

قرار اتحاد الكرة ولجنة الحكام، بتعيين الحكم نفسه "محمد معروف" للمباراة الثالثة على التوالي لإدارة لقاء بيراميدز وفيوتشر في الدوري الممتاز، رغم اعتراض النادي سابقا على الحكم، والذي تسبب في ضياع 5 نقاط من نادي بيراميدز في المباراتين السابقتين بين الناديين وارتكب الكثير من الأخطاء التحكيمية الفادحة، ولم تتم مراعاة طلب نادي بيراميدز الرسمي من جانب لجنة الحكام، بشأن إبعاد الحكم عن إدارة أي مباراة له مستقبلا، حيث أن نفس الحكم طرد هاني سعيد في مباراة الدور الثاني من دوري النسخة السابقة بدون سبب واضح، وبكل تأكيد فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يتولى نفس الحكم إدارة 3 مباريات متتالية في مسابقة واحدة لنفس الفريقين، إلا إذا كان هناك أمرا لا نعلمه في ذلك!

وكما حذر بيراميدز قبل المباراة، فإن لقاء فيوتشر شهد العديد من التجاوزات التحكيمية والقرارات الغريبة التي لا يمكن السكوت عليها:

الحكم احتسب ركلتي جزاء وهميتين ضد بيراميدز في أقل من 20 دقيقة فقط لا يمكن السكوت عليها وضربة الجزاء الثانية في الأساس خطأ لصالح مدافع فريقنا، ومع ذلك أصر الحكم على احتسابهما رافضا الذهاب للفار للتأكد من صحة اللعبتين.

الحكم ساعد فريق فيوتشر في إضاعة أكثر من 20 دقيقة بسبب سقوط أكثر من لاعب بطريقة غير مبررة ولم يشهر البطاقة الصفراء حتى لأي منهم بداعي ادعاء الإصابة وإضاعة الوقت بتلك الطريقة التي لا يمكن السكوت عنها، بل كان عاملا مساعدا في إهدار الوقت طوال اللقاء. الحكم لم يطلق صافرته باحتساب هدف تعادل بيراميدز وكأنه يتعجب من الهدف المسجل ويبحث عن أي خطأ لعدم احتسابه.

الحكم ارتكب كارثة بمعنى الكلمة بعدما قام بطرد عبد الله السعيد بشكل يدعو للسخرية في الثواني الأخيرة، وأثناء حواره مع السعيد وباقي اللاعبين بما فيهم حارس المرمى، أمر باستمرار اللعب رغم وجود اللاعب المطرود على أرض الملعب وانطلق في هجمة مرتدة على مرمى بيراميدز وهو خطأ لا يمكن التجاوز عنه.

من غير المقبول أن يكون الفريق صاحب مركز الوصافة في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، يتم إجباره على اللعب في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغما عنه، وعلى الرغم من أن اللوائح في صفه ومن حقه التواجد في دوري الأبطال، إلا إذا كان هناك سببا آخر لا نعرفه في هذا القرار الظالم.

استثمار نادي بيراميدز في كرة القدم المصرية وجمهورها العظيم هو نابع من حب وقناعة 0، ولكننا نشعر أحيانا أن التعامل مع نادي بيراميدز يختلف عن التعامل مع الأندية الأخرى, ولا أعلم ما السبب وراء ذلك، رغم أنه وبشهادة الجميع، أن وجود بيراميدز ساهم في تطوير الكرة المصرية وشكل المنافسة على الدوري والبطولات الأخرى، وبات النادي مصدرا أساسيًا ومهما لجميع المنتخبات المصرية بمختلف أعمارها.

ولا أخفي على الجميع بأنه في حال تواصل الظلم على النادي سنبدأ آسفين باتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مواصلة الاستثمار في النادي من عدمه، حيث لا يمكن الاستمرار في مثل هذه الظروف غير المناسبة للإبداع أو التقدم في كرة القدم.

وهنا يكون السؤال لكل مسؤولي كرة القدم المصرية، لماذا كل هذا الظلم والمعاملة الغير لائقة؟ ونحن نساهم في بناء مستقبل أفضل لشباب كرة القدم المصرية وفرص واعدة في سوق كرة قدم جميلة ومتطورة!!!

نادي بيراميدز يرفض دائما فكرة الخروج عن النص وكذلك يرفض الشكوى والكلام قدر ما نحن مشغولون في أمر بناء فريق يكون أحد أقوى أركان الكرة المصرية والأفريقية خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيخدم جميع منتخبات مصر الغالية في جميع المراحل.

نحترم جميع الأندية ولا نفرق بين أحد في التعامل ولا توجد لدينا أي مشكلات مع أي من تلك الأندية أو من يديرونها، الذين نقدرهم جميعا ونحترمهم، ونثق في أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية.

وأخيرًا أطالب جميع القائمين على إدارة كرة القدم المصرية التدخل الفوري لإيقاف مسلسل الظلم الفادح الذي يتعرض له بيراميدز في الكرة المصرية، والتي كانت آخر حلقاته الواضحة تماما ما تعرض له الفريق خلال لقاء فيوتشر.