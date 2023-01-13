شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على سيراميكا بهدف "مودى" فى الشوط الأول..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق فاركو على سيراميكا بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وجاء هدف فريق فاركو عن طريق أحمد مودى فى الدقيقة 29 من ركلة جزاء عقب لمس لاعب فريق سيراميكا محمد عادل الكرة بيده داخل منطقة الجزاء .
وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق سيراميكا عن طريق ميدو جابر وأحمد ياسر ريان، بينما هجمات فريق فاركو عن طريق الثلاثى عمرو جمال و رزقي حمرون وأحمد شريف.
وجاء تشكيل فريق فاركو بقيادة إيهاب جلال على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"
خط الدفاع : أحمد مودي _ عبدالله بكري _ أحمد البحراوي _ جيفرسون إينكادا
خط الوسط : محمود حمادة_ سوكاري – أحمد فؤاد
خط الهجوم : عمرو جمال – رزقي حمرون – أحمد شريف
بينما ضم تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى كل من :
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: محمد عادل ، رجب نبيل ، أحمد رمضان " بيكهام " ، محمد شكري.
خط الوسط: محمد كناريا ، عمرو قلاوة ، ميدو جابر ، محمد إبراهيم .
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان ، جون أبيوكا .